Massiver Datenleak : Anonymous greift den Kreml erneut an

Nach dem Butscha-Massaker weitet das Hacker-Kollektiv «Anonymous» den Kampf gegen den Kreml aus. Daten von 120.000 Soldaten wurden geleakt.

Via Twitter ließ das Kollektiv wissen: «Das Hacking wird weitergehen, bis Russland seine Aggression stoppt.»

Erst am Sonntag hatte Anonymous via Twitter bekannt gegeben, dass die persönlichen Daten von 120.000 russischen Soldaten, die in der Ukraine kämpfen, durchgesickert seien. Die Daten seien weitergegeben worden, hieß es.