«Call Russia» : Anrufe sollen Russen über Ukraine-Krieg informieren

Unter dem Motto «Call Russia» ruft eine eine Initiative die russische Diaspora in der ganzen Welt dazu auf, Landsleute anzurufen und mit Fakten über Russlands Invasion in die Ukraine zu versorgen.

Mit einer Telefonaktion versucht eine Initiative aus Litauen, Menschen in Russland so weit wie möglich über den Krieg in der Ukraine zu informieren. Unter dem Motto «Call Russia» ruft sie die russische Diaspora in der ganzen Welt dazu auf, Landsleute in ihrem Heimatland anzurufen und mit Fakten über Russlands Invasion in die Ukraine zu versorgen.