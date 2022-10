Afghanistan : Anschlag auf Bildungszentrum für Frauen – 43 Tote

Nach einem Selbstmordanschlag in der Frauenabteilung eines Bildungszentrums in Kabul in der vergangenen Woche ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 43 gestiegen. «43 Tote. 83 Verwundete. Mädchen und junge Frauen waren die Hauptopfer», teilte die UN-Hilfsmission für Afghanistan am Montag auf Twitter mit. Der Hilfsmission zufolge wird die Zahl der Opfer noch weiter steigen.

Der Anschlag hatte sich in einem überwiegend von Hasara bewohnten Stadtteil ereignet. Die schiitische Bevölkerungsgruppe war in den vergangenen Jahren oft Ziel von Anschlägen. Bisher bekannte sich noch keine Gruppe zu dem Anschlag.

Proteste von Frauen nach Anschlag

Der Anschlag vom Freitag löste in Kabul und einigen anderen Städten sporadische Proteste von Frauen aus. So protestierten etwa am Sonntag rund hundert Frauen in der Stadt Herat im Westen Afghanistans gegen einen «Völkermord» und für ihr Recht auf Bildung. Die Kundgebung wurde jedoch von Taliban-Kämpfern auseinander getrieben, die auf die Frauen einschlugen und Schüsse in die Luft abfeuerten.