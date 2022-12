Frankreich : Anschlag in Nizza – Gericht spricht alle Angeklagten schuldig

Am 14. Juli 2016 raste ein Lastwagen in eine Menschenmenge, die auf der Strandpromenade unterwegs war. Nun wurden acht Helfer des erschossenen Täters schuldig gesprochen.

Am 14. Juli raste in Nizza ein Lastwagen durch eine Menschenmenge, die auf der Strandpromenade unterwegs war.

Das Gericht hat nun am 13. Dezember alle Angeklagten schuldig gesprochen.

Sechs Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza hat am 5. September der Prozess gegen die acht mutmaßlichen Helfer begonnen.

Die französische Justiz hat im Prozess anlässlich des blutigen Terroranschlages, bei dem im Sommer 2016 in der französischen Hafenstadt Nizza fast 90 Menschen starben und über 400 verletzt wurden, ihr Urteil gefällt. Alle acht Angeklagten wurden vom Gericht schuldig gesprochen. Zwei Freunde des von der Polizei erschossenen Täters wurden am Dienstag von einem Pariser Gericht wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung zu jeweils 18 Jahren Haft verurteilt. Die übrigen Angeklagten wurden unter anderem wegen Waffenhandels zu Haftstrafen verurteilt.