Kommunalwahlen in Luxemburg: Ansprechpartner und Blitzableiter – Das Amt als Bürgermeister

Die Gemeinde ist eine wichtige Verwaltungsebene in Luxemburg. Bürgermeister dienen dabei als repräsentative Figur, doch: Sie stehen «nicht über den anderen, alle Entscheidungen werden in einem Kollegium getroffen», erklärt Emile Eicher, erster Bürgermeister von Clerf und Präsident des kommunalen Interessenverbands Syvicol. Bürgermeister hätten vor allem die Aufgabe, «alles zu koordinieren. Aber er entscheidet nie allein».

Besonders in kleinen Gemeinden sei man in der Position nah an den Menschen und diene als Ansprechpartner. «Man muss überall vor Ort sein», so Emile Eicher. Manchmal sei man dadurch auch die erste Person, «die angeschnauzt wird». Aber man müsse Beschwerden ernst nehmen und in der Regel seien die Leute nett. In größeren Gemeinden kümmern sich spezielle Abteilungen um die Probleme der Bürger.