Bayern : Anstatt gefälschten Impfpässen findet die Polizei Drogen und Sprengstoff

Die bayerische Polizei war gefälschten Impfpässen auf der Spur. Bei der Durchsuchung einer Wohnung stieß sie jedoch auf selbstgebastelte Böller und Marihuana.

Ermittlungen wegen gefälschter Impfpässe haben die Polizei in Bayern auf eine Sammlung von Sprengkörpern und Drogen gebracht. (Symbolbild)

Neben den Böllern fand die Polizei in der Wohnung auch noch Marihuana. (Symbolbild)

Ermittlungen wegen gefälschter Impfpässe haben die Polizei in Bayern auf eine Sammlung von Sprengkörpern und Drogen gebracht. Bei einer Durchsuchung bei einem 23-jährigen Verdächtigen aus Rettenbach seien mehrere selbstgebaute Sprengkörper gefunden worden, teilte die Polizei in Kempten am Mittwoch mit. Außerdem seien zahlreiche nicht gekennzeichnete Böller gefunden worden.