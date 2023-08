Antarktis: Das darf sich am Südpol nie mehr wiederholen

Die Gesundheit und Sicherheit der Expeditionsteilnehmer in der Antarktis hat höchste Priorität. Jeder wird vor der Arbeit in der Antarktis verschiedenen Gesundheitschecks unterzogen. In jeder australischen Antarktis- und subantarktischen Station gibt es einen Arzt. Sie sind hochqualifiziert und auch in der Zahnmedizin ausgebildet.