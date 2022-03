ILR-Bericht : Anteil erneuerbarer Energien steigt in Luxemburg

LUXEMBURG – Das luxemburgische Regulierungsinstitut (ILR) hat am Dienstag einen Bericht über die Entwicklungen auf dem Strom- und Erdgasmarkt veröffentlicht.

Die Luxemburger beziehen immer mehr Strom aus erneuerbaren Quellen. Das geht aus dem Jahresbericht des staatlichen Regulierungsinstituts (ILR) für den Strom- und Gassektor hervor. Die nationale Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen stieg demnach innerhalb eines Jahres um 31 Prozent auf 605 Gigawattstunden (Gwh), was 9,25 Prozent des nationalen Verbrauchs entspricht. Die EU verlangt bis 2020 allerdings einen Anteil von 20 Prozent an erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch.

Ende 2017 verfügte Luxemburg über eine Stromerzeugungskapazität von 426 Megawatt (MW), und «diese wird weiterhin steigen», erwartet ILR-Direktor Luc Tapella. Der Transformator in Schifflingen, dessen Testphase im Oktober 2017 begann, soll künftig zur Optimierung der Stromnetze in Europa beitragen.

Die Strompreise in Luxemburg sind im Vorjahr im Schnitt um fünf Prozent gefallen, die Preise für Erdgas blieben ungefähr auf dem selben Niveau. Doch der Markt entwickelt sich jetzt in eine andere Richtung. «Wir erwarten Preissteigerungen beim Strom, weil die Tendenz auf den Großhandelsmärkten nach oben zeigt. Das wird sich früher oder später auch in Luxemburg niederschlagen», sagte Claude Hornick, Leiter der Energieabteilung des ILR. Wären die Preise hierzulande einheitlich, könnten Verbraucher die verschiedenen Angebote besser vergleichen. So bleiben viele Strom- und Gasbezieher ihrem Anbieter treu: Nur 776 von 306.000 Kunden wechselten 2017 ihren Stromlieferanten, beim Erdgas (191 von 88.000 Kunden) waren es sogar noch weniger.