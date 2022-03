Faits divers : Anthrax-Verdacht in der Nationalbibliothek

LUXEMBURG – Schon wieder ein verdächtiges Paket: Die Nationalbibliothek erhielt am Freitag eine Lieferung mit einer unbekannten Substanz.

Die Behörden haben am Freitag eine verdächtige Postsendung in der Nationalbibliothek am Boulevard Roosevelt sichergestellt. (Archivbild)

Verdächtige Päckchen machen in Luxemburg-Stadt derzeit vermehrt die Runde . Am Freitagvormittag wurde im Posteingang der Nationalbibliothek in einer Lieferung ein weißes Pulver vorgefunden. Bei der Substanz könnte es sich um den gefährlichen Milzbranderreger (Anthrax) handeln, wie die Berufsfeuerwehr der Stadt Luxemburg auf Nachfrage von L'essentiel erklärt.

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 11 Uhr in die Bibliothek am Boulevard Roosevelt gerufen. Vor Ort stellten sie die unbekannte, kristalline Substanz unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen sicher. «Die weiteren Analysen werden nun am Staatslaboratorium in Düdelingen vorgenommen. Mit einem Ergebnis ist erst am Montag zu rechnen», so der Sprecher. Am Ende könnte sich das weiße Pulver aber als völlig harmlos herausstellen.