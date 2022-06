In Luxemburg : Anti-Corona-Maßnahmen werden erneut gelockert

LUXEMBURG – Die Abgeordneten haben am heutigen Mittwoch eine Lockerung der Hygiene-Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschlossen. Demnach wird das «3G»-System in Krankenhäusern und Betreuungseinrichtungen abgeschafft.

Die Zahl der Covid-Fälle steige zwar wieder an, aber in Luxemburg werden die Maßnahmen seit einigen Wochen weiterhin schrittweise gelockert. Die Abgeordneten verabschiedeten mit 59 «Ja»-Stimmen eine neue Version des Covid-Gesetzes. Nachdem das Großherzogtum zuletzt die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln fallen gelassen hat, folgt nun die Abschaffung des 3G-System in Krankenhäusern und Betreuungseinrichtungen. Konkret heißt das, es besteht keine Pflicht mehr einer Impfung, eines negativen Covid-Tests oder einem Genesenenbescheids um Krankenhäusern und Betreuungseinrichtungen betreten zu dürfen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist jedoch immer noch gesetzlich vorgegeben in Einrichtungen dieser Art.