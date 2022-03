Gesundheit : Antibiotika-Resistenzen nehmen zu

LUXEMBURG - Trotz zahlreicher Aufklärungskampagnen werden immer noch zu viele Antibiotika in Luxemburg verschrieben und konsumiert.

Die zunehmende Antibiotika-Resistenzen in Europa sorgen immer häufiger für Probleme. Dabei wird ECDC zufolge eine hohe Prozentzahl völlig sinnlos, zum Beispiel bei Virusinfektionen, verschrieben. In Luxemburg steigt insbesondere in den Wintermonaten die Rate des Antibiotikum-Konsums in exzessiven Höhen, so der Bericht der ECDC.