Luxemburg: Antibiotikaresistenz stellt eine große Bedrohung für die Gesundheit dar

Mit dem Europäischen Antibiotikatag startet am 18. November die Welt-Antibiotika-Woche der WHO mit dem gemeinsamen Ziel, das Thema Arzneimittelresistenzen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. In Luxemburg wie auch anderswo stellt die Antibiotikaresistenz eine große Bedrohung für die Gesundheit dar. «Die Zunahme antibiotikaresistenter Bakterien ist größtenteils auf den wiederholten und unsachgemäßen Einsatz von Antibiotika bei Menschen oder Tieren zurückzuführen», erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP).