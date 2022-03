Corona-Pandemie : Antikörpertests in Luxemburg müssen warten

LUXEMBURG – Antikörpertests auf Covid-19 seien nach Angabe der Gesundheitsministerin noch nicht zuverlässig. Sie werden breitflächig eingeführt.

Serologische Tests auf Covid-19, die das Vorhandensein von Antikörpern hinweisen, werden in Luxemburg nicht in großem Umfang eingesetzt. Noch nicht. Dies erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in einer parlamentarischen Anfrage des Abgeordneten Marc Spautz (CSV). Demnach sei die Zuverlässigkeit dieser Tests, die insbesondere in Jena (Deutschland) entwickelt wurden, noch nicht belegt.