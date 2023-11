Antisemitismus?: Verleumdungsprozess gegen Musiker Ofarim startet

Der Musiker Gil Ofarim hatte im Oktober 2021 in einem viralen Video Antisemitismus-Vorwürfe gegen das Leipziger Hotel erhoben.

Mehr als zwei Jahre nach Antisemitismusvorwürfen von Gil Ofarim gegen einen Hotelmitarbeiter in Leipzig beginnt der Verleumdungsprozess gegen den Musiker. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Leipzig am Dienstag ist mit einem großen öffentlichen Interesse zu rechnen. Ofarims Anschuldigungen sorgten damals für großes Aufsehen und erhalten angesichts des Krieges im Nahen Osten aktuell ein besonderes Gewicht.

Ofarim ist angeklagt, falsche Antisemitismusvorwürfe gegen einen Mitarbeiter des Leipziger Hotels «Westin» erhoben zu haben. Der Musiker schilderte am 5. Oktober 2021 in einem in den sozialen Netzwerken verbreiteten Video, er sei von einem Hotelmitarbeiter beim Einchecken aufgefordert worden, eine Halskette mit Davidstern abzulegen.