Antisemitismus-Vorwurf: Adidas-CEO nimmt Kanye West in Schutz

Der wegen antisemitischer und beleidigender Äußerungen in Verruf geratene Rapper und Designer Kanye West hat Schützenhilfe von unerwarteter Seite erhalten. Der Vorstandsvorsitzende von Wests ehemaligem Kooperationspartner Adidas, Bjørn Gulden, sagte, er bezweifle, dass der es ernst gemeint habe. «Ich halte Kanye West für einen der kreativsten Menschen der Welt», betonte Gulden in dem Investorenpodcast «In Good Company». Er «glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Es kam nur so rüber», so Gulden.