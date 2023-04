Justiz: Antiterrorismusabteilung nimmt in Luxemburg ansässige Personen fest

Nach einer Hausdurchsuchung durch die Antiterrorismusabteilung der Kriminalpolizei sind zwei Personen in Untersuchungshaft genommen und eine weitere unter richterliche Kontrolle gestellt worden, wie die Staatsanwaltschaft Luxemburg am Montag in einer Pressemitteilung erklärt. Die drei Bewohner wurden von einem Untersuchungsrichter wegen «Terrorismusfinanzierung» angeklagt. Die Operation fand im Süden des Landes statt, aber weder der Name der betroffenen Gemeinde noch das Datum der Durchsuchung wurden angegeben.