Fußball in Luxemburg : Antoine «Spitz» Kohn ist tot

Der Luxemburger Trainer und Fußballspieler Antoine «Spitz» Kohn ist am Samstag im Alter von 79 Jahren verstorben.

Mitte der Fünfziger Jahre wechselte Kohn ins Ausland. Seine erste Station war der Karlsruher SC, später spielte der Stürmer in der Schweiz und in den Niederlanden. In seiner Karriere als aktiver Fußballer spielte Kohn auch in der Luxemburger Nationalmannschaft.