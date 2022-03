Einzigartiges Frachtflugzeug : Antonov An-225 zerstört – Neue Satellitenbilder zeigen Ausmaß

Bei Gefechten wurde das größte Frachtflugzeug der Welt zerstört. Jetzt wurden neue Satellitenbilder veröffentlicht.

1 / 7 Der Flugzeughangar wurde durch Luftangriffe und schwere Kämpfe auf dem Antonov-Flughafen im ukrainischen Hostomel beschädigt. AFP Das Satellitenbild zeigt den zerstörten ehemaligen Hangar der Antonov An-225 Mriya nördlich von Militärfahrzeugen, die sich um die Haupthangars gruppieren, und ein stationäres Flugzeug im Süden sowie nahegelegene Lagerhäuser, die aufgrund des anhaltenden Konflikts in der Region in Flammen stehen. via REUTERS Militärfahrzeuge gruppieren sich um die Haupthangars, Flugzeuge sind daneben stationiert. AFP

Der weltweit einzigartige Frachtflieger Antonov An-225 wurde am Sonntag zerstört. Dies bestätigte der Bürgemeister von Hostomel. Die ukrainische Siedlung liegt am nordwestlichen Rand der Region Kiew und war zu Beginn des Krieges Ziel starker russischer Angriffe. Neben dem Frachtflughafen befindet sich auch die Basis von Antonov Airlines, wo auch das größte Frachtflugzeug der Welt, die An-225, steht.



Zerbombter Hangar, brennende Häuser

Wie «Aerotelegraph» am Sonntag schrieb, gab es in den vergangenen Tagen Gerüchte aus der Ukraine, wonach der Hangar in Hostomel bombardiert worden sei. Diese Gerüchte bestätigen nun neu veröffentlichte Satellitenbilder des US-Unternehmens Maxar. Sie zeigen das Ausmaß der Zerstörung des Frachtflughafens. Auf den Aufnahmen ist ein beschädigter Hangar zu erkennen, wie auch nahegelegene Häuser, die aufgrund des anhaltenden Konflikts in der Region in Flammen stehen.

Flugzeug der Rekorde

Die An-225 erlebte ihren Erstflug am 21. Dezember 1988. In der folgenden Erprobungsphase zeigte der Flieger, was in ihm steckt: Insgesamt 106 Gewichts-, Strecken- und Höhenweltrekorde gingen an den Riesenvogel aus Kiew. Bis heute hält die An-225 die Rekorde für die schwerste transportierte Luftfracht und das schwerste transportierte einzelne Frachtstück: Am 16. Juni 2004 transportierte sie 247 Tonnen Ausrüstung für eine Ölpipeline von Prag nach Taschkent und am 11. August 2009 einen 186,7 Tonnen schweren Generator von Frankfurt-Hahn nach Armenien. Das maximale Startgewicht der An-225 beträgt rund 600 Tonnen.

Um solche Frachten in die Luft zu bringen, verfügt die An-225 über sechs ZMKB-Lotarjow-D-18T-Mantelstromtriebwerke, die an den Tragflächen mit einer Spannweite von 88,40 Metern angebracht sind. Zum Vergleich: Ein Airbus A380 bringt es gerade mal auf 79,8 Meter. Der Rumpf der An-225 ist so groß, dass darin der komplette Rumpf einer Boeing 737 Platz finden würde. Die Gesamtlänge der ukrainischen Maschine beträgt 85,30 Meter. Das sind fast zehn Meter mehr als beim längsten Passagierflugzeug der Welt, der Boeing 747-8, die 76,30 Meter lang ist.