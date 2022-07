11,5 Tonnen : Antonow mit Munition an Bord stürzt im Nordosten Griechenlands ab

In der Nähe der nordostgriechischen Stadt Kavala ist am Samstagabend ein Frachtflugzeug abgestürzt. Es transportierte 11,5 Tonnen Munition. Alle acht Insassen verloren ihr Leben.

In der Nähe der nordostgriechischen Stadt Kavala ist am Samstagabend ein Flugzeug abgestürzt. Das bestätigte die griechische Feuerwehr per Twitter. Es handelte sich bei der Maschine um ein Antonow 12-Frachtflugzeug, das vom serbischen Nis auf dem Weg in die jordanische Hauptstadt Amman war, wie der Internetdienst Flightradar24 auf Twitter mitteilte.

Militär untersucht Absturz-Stelle

Eine Sondereinheit der griechischen Armee hat am Sonntagmorgen damit begonnen, die Trümmer des Frachtflugzeugs zu untersuchen, das am späten Samstagabend in der Nähe der nordostgriechischen Stadt Kavala abgestürzt ist. An Bord sollen sich 11,5 Tonnen Munition für Mörsergranaten befunden haben, wie der serbische Verteidigungsminister Nebojsa Stefanovic am Morgen bei einer Pressekonferenz in Belgrad bekannt gab.