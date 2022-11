Wohnen im Großherzogtum : Anträge auf Mietzuschuss schnellen in die Höhe

Ein Plus von 111 Prozent im August und sogar 160 Prozent mehr eingereichte Anträge im vergangenen September: Seit Erhöhung des Mietzuschusses ab August stieg die Zahl der Anträge auf eine entsprechende Beihilfe sprunghaft an, wie in der unten eingefügten Tabelle zu sehen. So lautete die Antwort des Ministers für Wohnungsbau, Henri Kox (Déi Gréng), auf eine parlamentarische Anfrage.