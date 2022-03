Love-Battle? : Antwort an Pietro? Plötzlich zeigt Sarah ihren Neuen

Endlich ist es offiziell. Pietro Lombardi hat seine neue Freundin seinen Fans mit einem süßen Foto vorgestellt.

Sie scheint seine «Cinderella» zu sein. Die Influencerin Laura Maria ist die neue Liebe an der Seite von Pietro Lombardi. In einem Posting machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Dazu schrieb der Sänger: «Ich liebe dich.»

Und was macht die Ex? Sarah postete kurze Zeit später ebenfalls ein Pärchen-Foto mit ihrem Julian. Zugegeben: Die Beziehung der beiden ist bekannt. Die zwei sind seit Anfang des Jahres zusammen. Und trotzdem wirkt das Foto ein wenig komisch. Nicht nur, dass es dem von Pietro sehr ähnlich ist. Viel mehr hielt sich Sarah bislang mit Bildern von Julian zurück. Der Kicker tauchte meistens nur in ihrer Story auf. Im Feed gibt es bislang nur einen weiteren Schnappschuss mit ihrem Liebsten.