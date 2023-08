Mallorca : Anwälte beantragen Freilassung aus U-Haft für die fünf Deutschen

Die mutmaßlichen Täter sollen eine 18-Jährige in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben – laut Verteidigung verstrickt sich das potenzielle Opfer allerdings in Widersprüche.

Nun wollen die Anwälte der mutmaßlichen Täter sie laut Informationen der «Mallorca-Zeitung» aus der U-Haft holen. Ihre Begründung: Es gebe Widersprüche in den bisherigen Darstellungen des Tathergangs. In diesem Zusammenhang seien die Bedingungen, die eine U-Haft in Spanien rechtfertigten, nicht gegeben. Die Ermittlungsrichterin dagegen hält das potenzielle Opfer für glaubwürdig, auch wenn ihr die Widersprüche in den Schilderungen der Frau nicht entgangen seien. Diese wurden aber auf den aufgewühlten emotionalen Zustand der 18-Jährigen zurückgeführt.