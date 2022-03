Luxair-Prozess : Anwälte belasten Piloten

LUXEMBURG - Die Anwälte haben am Dienstag den Freispruch für den

ehemaligen technischen Luxair-Direktor Marc Gallowitch und -Techniker Guy Arend gefordert.

Die Anwälte von Roger Sietzen, einem der Gründungsmitglieder der Luxair, des ehemaligen technischen Direktors der Luxair Marc Gallowitch und des Luxair-Technikers Guy Arend haben in ihren Plädoyers den Piloten für den Absturz verantwortlich gemacht. Sie beklagten ebenfalls, dass der Flugzeughersteller Fokker nicht vor Gericht stehe. Auch die zu lange Frist bis zur Anklageerhebung wurde moniert.

Jean Hoss, Anwalt von Roger Sietzen, warf dem Flugzeughersteller Fokker vor, den Einbau einer zusätzlichen Sicherheit nur als optional angesehen und nicht vorgeschrieben zu haben. Die gleiche Linie verfolgte Yvette Hamilius, Anwältin von Marc Gallowitch. Diese habe mit den 1994 und 1998 erhaltenen Informationen seitens des Flugzeugherstellers die Gefahr eines Absturzes nicht einschätzen können, so Yvette Hamilius. Die Informationen von Fokker seien zu ungenau gewesen: Hätte man ihren Mandanten über das Problem mit dem Schubhebel informiert, hätte er reagiert, so die Verteidigerin.

Schockiert zeigte sich die Anwältin über die Ergebnisse des psychologischen Einstellungstests von Claude Poeckes. Diese wurden erst im Rahmen des Luxair-Prozesses freigegeben. Sie seien nicht in den Niederlanden, wie Claude Poeckes behauptete, sondern in den USA gemacht worden. Daraus gehe hervor, dass er Konzentrations-, Reaktions- und Reifegradprobleme gehabt habe. Yvette Hamilius fragte sich auch, wer bei der Luxair das Einstellungsinterview des Unglückspiloten geleitet habe.

Andre Lutgen, Rechtsbeistand des Luxairtechnikers Guy Arend, monierte, dass sein Mandant ebenfalls nicht die entsprechenden Dokumente zur Kenntnis bekommen habe. Es sei quasi unmöglich, sich genau an alle Details von 1992, 1994 und 1998, als der Einbau der Sicherung in die Fokker vorgeschlagen wurde, zu erinnern. Eine effiziente Verteidigung eines Angeklagten sei nicht mehr möglich, so Lutgen, der das Gericht aufforderte, den Luxair- Techniker freizusprechen.