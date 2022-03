Fall Breonna Taylor : Anwalt der Familie verlangt mehr Informationen

Ben Crump vertritt die Familie der, bei einem Polizeieinsatz erschossenen Afroamerikanerin Breonna Taylor, fordert von den Behörden mehr Transparenz in dem Fall.

In Fall der bei einem Polizeieinsatz in ihrer Wohnung erschossenen Afroamerikanerin Breonna Taylor fordert der Anwalt ihrer Familie mehr Informationen von den Behörden. Vor allem müssten Mitschriften der Beratungen veröffentlicht werden, bei denen entschieden wurde, die drei Polizisten nicht wegen des Todes von Taylor anzuklagen, sagte Anwalt Ben Crump am Freitag.

Polizisten für Einbrecher gehalten

Breonna Taylor war im März bei einem Polizeieinsatz in Louisville (Bundesstaat Kentucky) getötet worden. Drei Polizisten sollten tief in der Nacht einen Durchsuchungsbefehl ausführen. Nach Erkenntnissen einer Untersuchung klopften sie an der Tür und gaben sich als Polizei zu erkennen. Dafür fanden Ermittler in dem Mehrfamilienhaus einen Zeugen. Breonna Taylors Freund hörte das allerdings nach eigenen Worten nicht. Als die Polizisten die Tür aufbrachen, schoss er einen von ihnen am Bein an - weil er sie für Einbrecher gehalten habe. Daraufhin eröffneten die Polizisten das Feuer und töteten die unbewaffnete Taylor, während sie ihren Freund verfehlten.