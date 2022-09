Wirtschaftskriminalität : Anwalt unterstützte Ehepaar bei der Steuerhinterziehung

PARIS/LUXEMBURG – Am Dienstag ist in Paris ein Steuerrechtsanwalt zu einen Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Der Mann hatte einem Ehepaar geholfen, über Firmen im Großherzogtum Steuern zu hinterziehen.

Der verurteilte Anwalt darf für 18 Monate nicht in seinem Beruf praktizieren.

Ein Jahr auf Bewährung lautet das Urteil, das das Pariser Gericht am Dienstag gegen einen Steuerrechtsanwalt verkündet hat. Daneben muss der Anwalt, so die Vereinbarung seiner Anwälte und des «Parquet national financier (PNF)» im Rahmen einer gerichtlichen Anhörung («audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité»), 18 Monate Berufsverbot hinnehmen und 50.000 Euro Strafe zahlen. Der Anwalt hatte, wie er im Rahmen der Anhörung zugab, von der Geldwäsche und Steuerhinterziehung seiner Mandanten über deren Firmen in Luxemburg gewusst.