«Fahrlässig gehandelt»: Anwalt wird bei MRT-Untersuchung von eigener Waffe erschossen

Er hatte die Waffe, eine Neun-Millimeter-Pistole, mit in den MRT-Raum genommen, in dem seine Mutter untersucht werden sollte.

Gestorben ist der bekennende Waffen-Fan durch seine eigene Waffe. (Im Bild: Ein Bild von de Novaes in einem Tiktok-Stitch)

Dieses Unglück hätte leicht vermieden werden können: Als der brasilianische Anwalt Leandro Mathias de Novaes seine Mutter im Januar zu einer MRT-Untersuchung ins Laboratorio Cura in Sao Paulo begleitete, wollte er sich nicht von seiner Waffe trennen. Dies trotz der Warnung des Personals, Schmuck und Metallgegenstände vor Betreten des MRT-Raums abzulegen. Er behielt die Neun-Millimeter-Pistole einfach im Hosenbund.

Eine tödlicher Entscheidung. Denn das Magnetfeld des MRT(siehe Box) war so stark, dass es dem 40-Jährigen die Waffe aus seinem Hosenbund zog, als dieser rund einen Meter von dem Gerät entfernt stand. Die Waffe knallte daraufhin an das MRT-Gerät, wobei sich wohl ein Schuss löste und de Novaes im Unterleib traf. Die Mutter sowie das medizinische Personal blieben brasilianischen Berichten zufolge unverletzt.

Mehrere Wochen lag der bekennende Waffen-Fan auf der Intensivstation, erlag aber am 6. Februar seinen schweren Verletzungen. Der Anwalt Angelo Cavaleri, der von de Novaes’ Familie mit der Aufarbeitung des Falls beauftragt worden ist, bestätigte den Tod gegenüber Uol.br.

Laut dem brasilianischen Newsportal kommen die Autoren des Ermittlungsberichts zu dem Schluss, dass de Novaes fahrlässig gehandelt habe. Demnach belegen Dokumente, dass der Anwalt mit seiner Unterschrift bestätigt habe, alle metallischen Gegenstände und Ornamente vor Betreten des Raumes abgelegt zu haben. Das habe er aber nicht getan. «Auch erwähnt worden sei die Waffe von ihm nicht», so die Labor-Mitarbeitenden. Bilder bestätigen, dass die Waffe mit im Raum war.

Cavaleri hat erklärt, noch nicht überzeugt zu sein: «Ich denke, es ist voreilig zu sagen, dass er fahrlässig war.» Es gebe weitere Bilder, die in dem Bericht der Ermittler nicht berücksichtigt sein worden. Das Labor widerspricht: «Wir möchten betonen, dass das Cura-Team alle Protokolle zur Unfallverhütung befolgt hat, wie es in allen Abteilungen üblich ist.»

Tödlicher MRT-Unfall auch in Indien

Es ist nicht der erste tragische Todesfall, der sich im Zusammenhang mit einem MRT abgespielt hat: Im Jahr 2018 starb ein 32-jähriger Mann aus Indien in einem Krankenhaus, nachdem er in eine MRT-Röhre gezogen wurde, weil er eine Sauerstoffflasche in der Hand hielt.