Onlinedienst X: Anwendung Tweetdeck hinter Bezahlschranke gestellt

Mit der Anwendung Tweetdeck lassen sich mehrere Accounts und Benutzerlisten in dem Onlinedienst gleichzeitig verfolgen und übersichtlich organisieren. Die Anwendung wird besonders von Journalisten und Wissenschaftlern genutzt.

X laut Yaccarino «ziemlich nah an der Gewinnschwelle»

Zuletzt hatte Musk Twitter Ende Juli in X umbenannt und der Plattform ein neues Logo gegeben. Seine Vision ist der Umbau der Plattform zu einer Super-App nach dem chinesischem Vorbild WeChat, mit dem auch Online-Einkäufe und Bezahlungen abgewickelt werden können.

In der vergangenen Woche hatte Unternehmenschefin Linda Yaccarino erklärt, X befinde sich «ziemlich nah an der Gewinnschwelle». Sie kündigte die Einstellung von neuen Mitarbeitern an.