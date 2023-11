Anwohner jammern: Wrexham-Hype macht nicht alle glücklich

Die Spieler von AFC Wrexham feiern den Aufstieg in die League Two. Martin Rickett/PA Wire/dpa

Noch vor wenigen Jahren kannten nur die wenigsten den walisischen Fußballklub Wrexham AFC. Dann stiegen die Investoren aus Hollywood ein – seit die Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney den Verein übernommen haben, ist er in aller Munde. Im Mai feierte der Club den Aufstieg in die League Two – die vierte Liga in England zählt zum Profifußball – mit einer pompösen Parade, natürlich mit den Superstars aus den USA auf den Bussen.

Wrexham ist nun ein fixer Punkt auf der Landkarte, zumindest was den Fußball betrifft. «Es ist sicherlich belebter geworden. Wir haben sogar viele Touristen. Es ist toll, was die Besitzer für den Club und die Stadt getan haben», wird Jeremy Kent in The Sun zitiert. Doch auch der 37-Jährige aus Wrexham gibt zu bedenken, dass bei einem Spiel die Straßen gesperrt werden, das sei ein Nachteil.

«Das war total verrückt»

Es gibt weitere Einwohner des 66.000 Menschen zählenden Ortes, die mit der Berühmtheit ihre Mühe haben. «An den Spieltagen ist es ein Albtraum mit dem Verkehr und den Parkplätzen», sagt der 57-jährige Richard Hughes. «Man wird so im eigenen Heim eingesperrt.» Mehrere Einwohner berichten von Schlägereien von frustrierten Fans, die sich um Parkplätze rund ums Stadion Racecourse Ground stritten. «Das war total verrückt», so Hughes.

Die Fans parken ihre Autos überall, auch an Stellen, an denen sie das nicht dürften. So werden vor allem die Anwohner in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. «Ich habe Supporter gesehen, die ihren Wagen gleich vor oder neben den Häusern der Anwohner parkten, dort, wo sie das nicht sollten. Ich liebe es dennoch, hier zu wohnen», sagt der 84-jährige Wrexham-Fan Frank Harry.

