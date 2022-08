Luxemburg: Anzeige erstatten, ohne zur Polizei zu gehen – der Service boomt

Heutzutage kann man online einkaufen, Verträge abschließen, ein Auto kaufen – und eine Anzeige erstatten, ohne dafür zur Polizei gehen zu müssen. Die Police Grand-Ducale hat ihr «E-Kommissariat» 2018 eingeführt, aber so richtig geboomt hat dieser Online-Service erst im letzten Jahr. Im Jahr 2021 explodierte die Anzahl der online eingereichten Anzeigen im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent. Das geht aus dem von der Police Grand-Ducale veröffentlichten Jahresbericht hervor.

«Das E-Kommissariat ermöglicht es, eine Reihe von Vorgängen online zu erledigen», so die Grundidee. Der Service entspreche den Erwartungen der Bürger und habe in der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen, heißt es seitens der Polizei. «Damit können Bürger sich über ein recht breites Zeitenfenster bei der Polizei zu melden».