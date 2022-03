Falschaussage : Anzeige gegen Reuland und Bourg

LUXEMBURG - Am Donnerstag sagte Ex-BMG-Kommandant Pierre Reuland als Zeuge aus. Die Verteidigung der beiden Angeklagten glauben, dass er und sein Vorgänger Bourg lügen.

Am Donnerstag sagte wie bereits am Vortage der frühere Polizeichef und Ex-BMG-Kommandant Pierre Reuland als Zeuge aus. Die Fragen drehten sich u seinem Wissen bezüglich der Observierung seiner Vorgängers Ben Geiben befragt. Geiben galt damals als tatverdächtig.

Pierre Reuland überraschte am Donnerstag das Gericht mit detaillierten Informationen, die belegen sollten, dass er während der Observierung von Geiben im Ausland gewesen sei. Er habe also nicht an der Überwachung teilgenommen. Reuland widerspricht damit den Aussagen fünf anderer Zeugen, die aussagten, dass er beteiligt gewesen sei. Reuland, der erklärte, er habe einen «ausgezeichneten Umgang» mit Geiben gepflegt, sagte auch, dass er niemals daran geglaubt habe, dass es Verdachtsmomente gegen seinen Vorgänger gab.