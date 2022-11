Luxemburg : «Apéro-Shopping» – Bummeln mit einem Drink in der Hand

LUXEMBURG – Eine Unternehmerin will das Konzept des Apéro-Shoppings in der Hauptstadt bekannt machen.

Das Rezept klingt einfach: ein Drink, etwas zu knabbern und exklusive Teile kleiner italienischer und französischer Marken, fertig ist My Little Corner. Die kleine Modeboutique liegt nur wenige Schritte von der Place d'Armes entfernt. Deren Geschäftsführerin, Audrey Molland, kann sich über mehr und mehr Zuspruch zu ihrer Geschäftsidee freuen, die ihr sehr am Herzen liegt. Mittlerweile ist sie so gefragt, dass die Unternehmerin die Veranstaltung dauerhaft anbietet.