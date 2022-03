Concert à l'Atelier : Apocalyptica

Apocalyptica est un groupe de metal finlandais composé de violoncellistes et d'un batteur présentant la particularité de consacrer son répertoire à la musique heavy metal, qu'il s'agisse de compositions originales ou de reprises.

Apocalyptica a été fondé en 1993 par Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen, Max Lilja et Antero Manninen (remplacé par Perttu Kivilaakso après son départ en 1999), tous issus de l'Académie Sibelius d'Helsinki. Les leaders et compositeurs du groupe sont Eicca Toppinen et Perttu Kivilaakso.