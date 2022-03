300 Meter Durchmesser : Apophis kommt – Asteroiden-Ernstfall bereits 2029

Die Nasa will gefährliche Asteroiden mit einem riesigen «Schrotgewehr» abschießen. Der Grund: Bereits 2029 kann es durch «Apophis» ernst werden.

Dabei handelt es sich um eine Art gigantisches Schrotgewehr, das mit Sprengstoff gefüllte Stäbe unter die Asteroiden-Oberfläche schießen können soll. Das Vorhaben sei, durch die Sprengung den Asteroiden in Dutzende kleine Stücke zu zerbrechen, die entweder zurück in den Weltraum geschleudert würden oder aber so klein seien, dass sie in der Erd-Atmosphäre verglühen würden.