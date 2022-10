Streik : Apotheken im Saarland schließen am Mittwochmittag

In Schleswig-Holstein, Hamburg, Brandenburg und im Saarland wollen die Apotheken am Mittwoch gegen drohende Honorarkürzungen streiken, wie Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, am Dienstag in Berlin erklärte.