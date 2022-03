iCar : Apple-Auto soll 2019 auf den Markt kommen

Apple treibt laut einem Zeitungsbericht die Entwicklung eines eigenen Elektroautos voran.

Zwar hat der iPhone- und iPad-Hersteller nie offiziell den geplanten Bau eines Autos bestätigt, doch gibt es zumindest starke Indizien für ein Interesse an der Automobilindustrie beim Technologiegiganten. So hat Apple in den vergangenen Monaten Spezialisten in Auto- und Batterietechnologie eingestellt – und laut dem «Wall Street Journal» die Zahl der Ingenieure für das Projekt «Titan» verdreifacht.