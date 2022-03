Neuer Auftrag : Apple baut in Indien eine Fabrik für teure iPhones

Bereits im nächsten Jahr wird Apple beginnen, die teureren iPhone-Modelle in einer Filiale von Foxconn in Indien zusammenbauen zu lassen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Der taiwanische Elektronikhersteller Foxconn wird über 300 Millionen Euro in seine Fabrik in Sriperumbudur im indischen Bundesstaat Tamil Nadu investieren.