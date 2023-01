iOS 16.3: Apple erweitert Datenschutz bei iCloud – so aktivierst du die Funktion

Dass iCloud für Behörden ein offenes Buch ist, dafür wurde Apple in der Vergangenheit harsch kritisiert. So ist zwar die Kommunikation mit iMessage verschlüsselt, die iCloud ist es aber nicht. Die Daten rückt Apple auf Anfrage auch an Behörden raus. So erhielt der Hersteller in der ersten Jahreshälfte 2021 in den USA mehr als 7000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden. Neun von zehn wurden gewährt, berichtet der «Guardian».