Ungeliebter Preis : Apple gewinnt Big Brother Award

Der iPhone-Konzern soll seine Mitarbeiter umfassend mit Kameras überwachen haben und erhält dafür den deutschen Schmähpreis. Doch auch Google steht am Pranger.

Wegen der mutmaßlich umfassenden Videoüberwachung lag Apple monatelang mit deutschen Datenschützern im Clinch. Keystone

Der deutsche Schmähpreis «Big Brother Award 2013» in der Kategorie Arbeitswelt geht an Apple. Den Anti-Preis gewinnt der iPhone-Konzern für seine «umfassenden Videokontrollen von Beschäftigten und Kunden» im Apple Store München, heisst es in der «Laudatio».

Die Apple Retail Germany GmbH, die die Apple Stores betreibt, hat nach Insider-Berichten die Läden mit zahlreichen Videokameras ausgestattet. Dies nicht nur in den Verkaufsräumen, sondern auch «im Büro des Managers, im Lagerraum sowie im Genius Room, in dem die Techniker tätig sind», schreibt «Zeit Online». Der Zeitung wurden Dokumente von einem Apple-Store-Mitarbeiter zugespielt, die zeigen sollen, dass der US-Konzern seine Mitarbeiter flächendeckend überwacht. Bei einer Überprüfung der Hamburger Filiale fanden Datenschützer im Frühjahr 2012 laut «Zeit Online» sogar eine Kamera in einem Pausenraum.

«Die Anschuldigungen sind schlichtweg falsch»

Apple geht auf Anfrage nicht auf die Situation ein, teilt aber mit: «Die Anschuldigungen im Rahmen der BigBrotherAwards sind schlichtweg falsch. Wie bei vielen anderen Einzelhändlern auch sind die Kameras in unseren Filialen angebracht, um uns beim Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter zu unterstützen.»

Wegen der mutmaßlich umfassenden Videoüberwachung lag Apple monatelang mit deutschen Datenschützern im Clinch. Erst nach wiederholtem Eingreifen der Datenschützer hat sich die Situation für die Angestellten verbessert: «Apple hat nachgebessert, wir haben keine Aufnahmen gefunden, die datenschutzrechtlich zu beanstanden wären», schildert Bernd Groh die aktuelle Lage gegenüber «Zeit Online». Gefilmt wird immer noch, doch würden nun heikle Bereiche, wie persönliche Arbeitsplätze, Toiletten oder Umkleideräume von der Videoüberwachung ausgenommen.

Auch im Apple Store München habe sich die Situation entspannt, sagt eine Gewerkschaftssprecherin gegenüber dem Tech-Portal golem.de. «Aber bevor es Betriebsräte gab, gab es auch eine ungeregelte Kameraüberwachung.» Das Problem: Trotz offiziell anderslautender Direktive gelten in den verschiedenen Apple Stores anscheinend unterschiedliche Regeln. Erst wenn sich die Mitarbeiter gewerkschaftlich organisieren, Druck ausüben und an die Presse gehen, scheint der Konzern einzulenken.

Gezielte Überwachung ist verboten

Diese angebliche Form der Totalkontrolle von Beschäftigten ist nicht nur in Deutschland rechtswidrig. Auch in Luxemburg dürfen Unternehmen das Personal nicht nach belieben filmen. In Verkaufsgeschäften sind Überwachungskameras zwar erlaubt, doch der Datenschutz setzt enge Grenzen: Videoüberwachungssysteme, welche die gezielte Überwachung des Verhaltens des Arbeitnehmers zum Ziel haben, sind verboten. Kameras in Läden sind deshalb so zu positionieren, dass das Verkaufspersonal kaum beziehungsweise nicht ständig miterfasst und aufgezeichnet wird.

Laut «Zeit Online» habe sich Apple in Deutschland anfänglich gar gewehrt, die üblichen Hinweise aufzuhängen, die die Kunden über die Kameras informieren. «Apple weigerte sich lange, diese Schilder gut sichtbar zu platzieren. Sie verstießen gegen das Designkonzept der Shops, war die Antwort, die die Datenschützer erhielten», schreibt das Online-Medium.

Auch Google erhält Big Brother Award

In der Kategorie «Globales Datensammeln» geht der diesjährige Schmähpreis an Apples großen Rivalen. «Google weiß, wer wir sind, wo wir gerade sind und was uns wichtig ist», heißt es in der Urteilsbegründung. Über seine Suchmaschine und andere Gratis-Dienste wie Gmail, Google Maps und YouTube sammle der Werbekonzern Echtzeitdaten über die Nutzer und «kategorisiert Menschen für seinen Werbeprofit».

Der Tech-Gigant erlaubt sich seit dem 1. März 2012 ausdrücklich, die Nutzerdaten aus den einzelnen Diensten zusammenzuführen, was die Google-Nutzer für den Konzern vollständig transparent macht und höhere Werbeeinnahmen verspricht.

Google missachte dabei europäisches Recht und nutze seine marktbeherrschende Stellung aus, kritisieren Datenschützer. Zu diesem Befund kamen offenbar auch die EU-Wettbewerbshüter. Google hat sich daher nach Informationen der «Financial Times» vom Wochenende bereiterklärt, die Anzeige von Suchergebnissen zu Gunsten von Rivalen wie Microsoft und anderen Suchmaschinen-Diensten zu verändern.