Saudi Aramco : Apple ist nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt

Der US-Tech-Riese bekommt die weltweiten Auswirkungen von Lieferengpässen und Corona-Lockdowns in China zu spüren. Und wurde jetzt an der Spitze der wertigsten Unternehmen vom staatlichen Ölförderer Saudi Aramco abgelöst. Dessen Vorteil: der steigende Ölpreis.

Noch befindet sich das Unternehmen mehrheitlich in der Hand des saudischen Staates. Der umstrittene Kronprinz Mohammad bin Salman kündigte jedoch vor kurzem an, dass dieser Anteile abstoßen werde.

Aussichten im Öl – deutlich besser als im Technologiesektor

Während Saudi Aramco vom hohen Ölpreis profitiert, waren die Technologiewerte in den vergangenen Wochen eingebrochen. Apple hatte zuletzt vor milliardenschweren negativen Auswirkungen durch die Corona-Maßnahmen in China gewarnt, sowohl was die Nachfrage als auch die Lieferkette betrifft. Am pessimistischen Ausblick der Investoren konnten auch die überraschend guten Verkaufszahlen für die ersten drei Monate des Jahres wenig ändern.