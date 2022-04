360-Grad-Ansichten – Apple macht in Luxemburg mit Kamera-Rucksäcken neue Aufnahmen

Wer in den Städten des Großherzogtums bald einer Person begegnet, die einen Rucksack mit einer auffälligen Apparatur auf dem Rücken trägt muss nicht glauben, Zeuge in einer Geisterjagd zu werden. Auch wenn die Begegnung viele Passanten an den Film «Ghostbusters» erinnern dürfte, handelt es sich wohl eher um einen Apple-Mitarbeiter, der gerade Fußwege für «Apple Maps» kartografiert.

Mit einer neuartigen Technik will der iPhone-Konzern nämlich seinen Kartendienst in Luxemburg verbessern. Dann kommen nicht nur Autos zum Einsatz, die sämtliche Straßen des Großherzogtums abfahren. Zur Erfassung unbefahrbarer Gebiete, wie etwa Plätze, Gassen, Parks oder Fußgängerzonen, nutzt der Tech-Gigant auch erstmals Fußgänger, deren Rucksäcke die Umgebung auf Fotos aufnehmen und mit Laserradaren abtasten.

Rucksäcke sorgen für 360-Grad-Ansichten

Erste Aufnahmen mit den Kamera-Rucksäcken im Großherzogtum will Apple in dieser Woche durchführen. Die Autos kommen bereits seit einigen Jahren auf luxemburgische Straßen. Gesichter und Autokennzeichen werden in den Aufnahmen standardmäßig unkenntlich gemacht. Anwohner können beantragen, ihr Haus in den Aufnahmen zu verpixeln.