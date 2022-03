Apple-Präsentation - Apple motzt das günstigste iPhone auf und bringt neue Hardware

Apple hat am 8. März neue Hardware präsentiert. Darunter ist der Mac Studio, ein Computer in Klötzchenform, der besonders leistungsfähig ist. Dazu gibt es ein passendes Display. (Video: Apple)

Apple hat am 8. März neue Hardware gezeigt. So wird etwa das günstigste Apple-Handy, das iPhone SE, aufgemotzt. Das Gerät erhält eine bessere Kamera, einen besseren Akku, 5G und den A15-Chip, der auch in den teureren iPhone-Modellen verbaut ist. Optisch sieht das Gerät allerdings noch immer gleich aus – sprich etwas in die Jahre gekommen. Das Gerät ist ab dem 18. März ab 519 Euro erhältlich.