Brasilien : Apple muss wegen des fehlenden Netzteils iPhone-Kunde 1000 Euro zahlen

Apple liefert seit 2020 bei seinen iPhones keine Netzteile mehr mit. Der Technologie-Gigant begründet dies mit einem Beitrag zum Umweltschutz. Das ließ sich ein brasilianischer Kunde nicht gefallen – und bekam recht.

Dass Apple zu seinen Smartphones seit 2020 keine Netzteile mehr beilegt, beschäftigt die Justiz in Brasilien. Laut den dortigen Verbraucherschützern sollten Kundinnen und Kunden beim Kauf eines Smartphones erwarten dürfen, dass auch die Stromversorgung des Geräts gewährleistet ist. Ein iPhone-Kunde hat den US-Technologie-Konzern nun wegen des fehlenden Netzteils verklagt, wie Heise.de berichtet. Ein Richter in São Paulo gab dem verärgerten Kläger nun recht. Laut des Urteils habe sich Apple der sogenannten Koppelgeschäfte schuldig gemacht. Diese sind in Brasilien explizit verboten. Apple muss dem verärgerten Kunden nun 1000 Euro Entschädigung bezahlen. Das entspricht in etwa dem Preis eines neuen iPhones. Sollte das Urteil durch alle Instanzen kommen, könnte das für Apple eine äußerst teure Angelegenheit werden.