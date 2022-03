Neuer Service - Apple plant das Abo fürs iPhone

Getty Images via AFP

Die Bezahlung soll genau so einfach wie beim beim Streaming-Dienst Apple Music oder für den iCloud-Speicher erfolgen.

Ob beim Streamen von Serien und Musik oder beim Kauf eines neuen Autos: Vieles beziehen wir heute nur noch per Abonnement. Nun plant auch Apple, sein iPhone künftig per Abo zu verkaufen, wie die Finanzplattform «Bloomberg» schreibt mit Verweis auf Insider.

Der US-Technologiekonzern soll schon seit einigen Monaten an einem solchen Abo für Hardware tüfteln. Laut dem Bericht will Apple den Service voraussichtliche Ende des Jahres oder 2023 in den USA auf den Markt bringen. Das Abo-Modell sei auch für andere Apple-Geräte geplant.