Peking : Apple verkündet Lieferengpässe bei neuen iPhone-Modellen

Apple hat aufgrund von Corona-Beschränkungen in China Lieferengpässe bei seinen jüngsten iPhone-Modellen angekündigt. Das Unternehmen erklärte in der Nacht zum Montag, seine von Foxconn betriebene Fabrik in der Stadt Zhengzou arbeite unter signifikant reduzierter Kapazität. «Wir erwarten nun geringere Lieferungen von iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max als wir zuvor erwartet hatten», hieß es. Kunden müssten längere Wartezeiten in Kauf nehmen, um ihre neuen Produkte zu erhalten.

Foxconn hatte zuvor erklärt, es habe nach Corona-Ausbrüchen Anti-Virus-Maßnahmen in dem Werk verhängt. In der vergangenen Woche war der Zugang zu dem Industriegebiet, in dem die Fabrik liegt, wegen einer Zunahme an Infektionen ausgesetzt worden, zudem wurden Arbeiter am Verlassen der Fabrik gehindert. Apple erklärte, man arbeite eng mit dem Zulieferer zusammen, um zum normalen Produktionsniveau zurückzukehren und zugleich die Sicherheit und Gesundheit aller Arbeiter sicherzustellen.