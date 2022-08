«Voller Admin-Zugang» : Apple warnt vor Sicherheitslücke bei Geräten

Sicherheitsexperten raten Apple-Nutzern, die Software der Geräte zu aktualisieren. Und warnen speziell jene, die in der Öffentlichkeit stünden, etwa Aktivisten und Journalisten, die Ziele staatlicher Bespitzelung sein könnten.

Die Apple-Warnung vor der Sicherheitslücke bedeute, dass ein Hacker «vollen Admin-Zugang zu dem Gerät» bekommen könnte, sodass er in der Lage sei, «jeglichen Code auszuführen, als ob er Sie wäre, also der Nutzer», sagte Rachel Tobac, Chefin der Sicherheitsfirma SocialProof Security. Ein Software-Update sollten vor allem jene vornehmen, die in der Öffentlichkeit stünden, etwa Aktivisten und Journalisten, die Ziele staatlicher Bespitzelung sein könnten.