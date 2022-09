Luxemburg: Apps und Smartwatches halten in den Schulalltag Einzug

Aus dem Alltag sind Smartphone, Smartwatch etc. nicht mehr wegzudenken. Sie bieten viele Einsatzmöglichkeiten, auch für die Kinder. Besonders zum Schuljahresbeginn liefern sich die Hersteller ein Wettrennen um die neuesten Apps, Smartwaches oder Internetseiten, die das Leben erleichtern sollen. In China wird jedem Schüler ein mit dem Internet verbundener Stift ausgehändigt. Der erlaubt es dem Lehrer, das Mitschreiben der Schüler in Echtzeit nachzuverfolgen, selbst zu Hause.

Heutzutage erlauben zahlreiche Apps, die via Apple oder Android bezogen werden können, dem Verein via Smartphone zu bestätigen, ob das Kind beim nächsten Fußballturnier dabei sein wird. Die Hausaufgaben für den nächsten Tag können jederzeit online abgerufen werden. Der nächste Zahnarzttermin lässt sich per gemeinsam genutztem Kalender vereinbaren. Ungeachtet der Art des genutzten Endgeräts sollten die Eltern jedoch immer den Überblick behalten, rät die Plattform für Sicherheit im Netz «Bee Secure». Man solle «die Dauer der Internetnutzung, bestimmte Filter oder Begrenzung möglicher Kaufangebote» genau festlegen und darüber hinaus jeweils ein eigenes Nutzerkonto anlegen.

Zwischen Sicherheit und Kontrollwahn

Seit einigen Jahren geht der Trend dahin, sein Kind auf dem Schulweg zu lokalisieren. Geotracking erlaubt es, über eine verbundene Uhr oder eine mobile Anwendung die Bewegungen nachzuverfolgen. Die Befürworter versprechen sich mehr Sicherheit. Das Vorgehen ist umstritten.