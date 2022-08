Schock für DC-Fans : «Aquaman 2» schon wieder verschoben

Amber Heard ist als Prinzessin Mera an Jason Momoas Seite als Aquaman eigentlich nicht mehr wegzudenken.

«Aquaman 2» sollte ja eigentlich bereits im Dezember 2022 starten. Dann wurde der Start zunächst auf den 17. März 2023 verschoben. Nun wird der zweite Teil des DC-Hammers aber nochmals auf den 25. Dezember 2023 verlegt. Somit startet «Aquaman And The Lost Kingdom» ein ganzes Jahr verspätet als ursprünglich geplant in den Kinos.