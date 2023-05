E-Autos: In Esch ist nun Laden im Ruckzuck-Verfahren möglich

Aral pulse Luxemburg hat am heutigen Dienstag drei Ladestationen zum schnellen Aufladen von E-Fahrzeugen eingeweiht. An sechs Ladepunkten können Autos in Esch an der Alzette, je nach Autobatterie, innerhalb von 15 Minuten fast komplett aufgeladen werden.

Ein weiterer Pluspunkt ist die einfache Bezahlweise. Man kann per Kreditkarte an der Ladestation oder über mobile Anwendungen zahlen und ist somit nicht auf Öffnungszeiten angewiesen. Damit werden vor allem Durchgangsfahrer angesprochen. Das Unternehmen möchte in den kommenden Monaten mehrere Millionen Euro investieren, um diese Technologie in allen Regionen des Landes einzuführen, kündigt Romain Hoffmann, Geschäftsführer von Aral Luxemburg, an. Ziel sei es, an allen 57 Aral-Stationen im Land ultraschnelle Ladestationen einzurichten, doch der Zeitpunkt und die konkrete Umsetzung seien noch nicht genau festgelegt.