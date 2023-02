Luxemburg: «Arbeit muss Sinn und eine soziale Komponente haben»

LUXEMBURG – Am Dienstag fand in der Abgeordnetenkammer eine Debatte zum Thema Arbeit statt. Eine Gelegenheit für Minister Georges Engel, seine Ansichten zu äußern.

Eine neue Arbeitsorganisation für die verschiedenen Berufe wurde erwähnt. AFP

«Die Pandemie hat unsere Beziehung zur Arbeit neu gestaltet», meint Arbeitsminister Georges Engel (LSAP). Vor dem Wahlkampf, in dem die Arbeitsorganisation einen wichtigen Platz einnehmen dürfte, äußerte jede Partei am Dienstag in einer von Marc Spautz (CSV) initiierten Debatte in der Abgeordnetenkammer ihre Positionen zu diesem Thema. Er forderte «einen alternativen Rahmen für die Diskussion zwischen den Sozialpartnern.»

Die Arbeit «muss Sinn und eine soziale Komponente haben», appellierte der Minister. Er sprach davon, dass sich der Arbeitnehmer mit seinem Arbeitsplatz identifizieren müsse. Charles Margue (Déi Gréng) plädierte für ein besseres persönliches Gleichgewicht, während déi Lénk eine Arbeitszeitverkürzung forderte, die in den vergangenen Monaten auch von der LSAP vorgeschlagen worden war. Georges Engel betonte vor allem die Notwendigkeit der Entlastung, insbesondere für Personen, die von zu Hause aus arbeiten: «Manche arbeiten bis zu 60 Stunden pro Woche, das ist inakzeptabel, vor allem in einer Zeit, in der Technologien die Arbeitszeit verkürzen sollten.»