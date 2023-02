LUXEMBURG – 13 Prozent der Menschen mit einer hohen Arbeitszeit haben hierzulande ein Risiko, in die Armut abzurutschen. Dies ist die höchste Quote in der EU.

Eurostat : Arbeit schützt in Luxemburg EU-weit am wenigsten vor Armut

Während EU-weit Personen, die viel arbeiten 11,5 Mal sicherer vor der Armut sind als weniger Arbeitende, beträgt das Verhältnis in Luxemburg nur 3,4. Unsplash

Das Risiko, in Armut zu geraten, nimmt logischerweise mit steigender Arbeitsintensität ab, so das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung. Auf EU-Ebene lag 2021 die Armutsgefährdungsquote in Haushalten, in denen weniger als 20 Prozent der möglichen Arbeitszeit gearbeitet wurde bei 62,2 Prozent, während die Quote in Haushalten, in denen mehr als 85 Prozent der möglichen Arbeitszeit gearbeitet wird, bei 5,4 Prozent lag. Für die Studie wurden volljährige Personen unter 65 Jahren berücksichtigt. Studierende und Rentner wurden nicht mit einbezogen.

Auch in Luxemburg schützt Arbeit vor dem Armutsrisiko, aber die Unterschiede sind weit weniger ausgeprägt. In der EU ist das Armutsrisiko bei hoher Arbeitszeit 11,5 Mal geringer als bei einer geringeren Arbeitszeit. Im Großherzogtum hingegen ist dieses Risiko nur 3,4 Mal geringer: Bei den Personen, die am meisten arbeiten, liegt die Quote bei 13 Prozent, während sie bei den Geringarbeitenden bei 44,6 Prozent liegt. Damit landet Luxemburg im EU-Vergleich auf dem letzten Platz.

Das Risikoverhältnis zwischen Personen mit hoher und niedriger Arbeitszeit hat in den vergangenen Jahren stetig abgenommen. Im Jahr 2015 lag es noch bei fünf Mal – mit einem Risiko von 9,2 Prozent für die viel Arbeitenden und 46,7 Prozent für die weniger Arbeitenden.